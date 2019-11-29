İsveç'te evsizlik rekor seviyede...

Birçok tahmine göre İskandinav ülkesindeki tek bir işsiz kişi ülkeye 600 bin İsveç kronuna (63 bin dolar) mal olabilir ve belediyeler için bu rakam büyük bir kriz yaratabilir.

İsveç belediyelerinin evsizlik masraflarının keskin bir şekilde arttığı bildirildi.

Konut uzmanı Linda Johnsson “ekonomik ve sosyal kriz” uyarısı yaptı.

Gençler, düşük ve orta gelir seviyesindeki kişiler ev fiyatlarının yüksekliğinden dolayı sıkıntı çekiyor. Evsizlik sorunu, bir ev sahibi olmak için yüklü miktarda borca girmeye zorluyor.

İsveç'te gençler, bekarlar ve yabancıların iş sahibi olmalarına rağmen düşük gelirli olmasına sıkça rastlanıyor.

Johnsson, gelecek yıl İsveç'in 570 bin nüfuslu en büyük ikinci kenti olan Göteborg'da 2700 göçmenin muhtemelen evsiz kalacağı öngörüsünde bulundu.

Yakın tarihli bir rapora göre İsveç'te 35 bine yaklaşan evsiz var. Bu rakam, barınaklar ve çeşitli konaklama yerlerinde kalan, kamuya açık alanlarda, merdivenlerde uyuyanları da barındırıyor.

Belirtilene göre, evsizlerin yüzde 62'si erkek ve bunların üçte birinin 18 yaş altı en az bir çocuğu var.

Öte yandan İsveç'teki evsizlerin yaklaşık yarısının yurt dışında doğduğu kaydedildi.

Avrupa Yoksullukla Mücadele Ağı'nın raporunda birçok yaşlının aylık gelirinin 12 bin 100 İsveç kronu (bin 300 dolar) olduğu belirtildi.

İsveç'in üçüncü büyük şehri olan Malmö gibi bazı yerlerde, 3 yıldan az bir süredir yaşayan evsizler yüzde 70 civarında.

Veidekke raporunda, 2015-209 yılları arasında, 330 bin nüfusluk Malmö'de evsiz nüfusunun yüzde 253 oranında artış göstererek 3 bin 300'e ulaştığı belirtildi.

Evsizlik artarken maliyetlerin de arttığına dikkat çekildi.

Malmö'de, harcamalar 2015 yılında 260 milyon İsveç Kronu'ndan (26 milyon dolar), 2018'de 600 milyon İsveç kronuna (62 milyon dolar) yükseldi.

Raporda ayrıca, İsveç'teki, "geleneksel evsizlere" kıyasla daha geniş kapsamlı ve daha hızlı desteğe ihtiyaç duyabilecek yeni bir evsiz grubunun ortaya çıktığı sonucuna varıldı.

29/11/2019 11:37