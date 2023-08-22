İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakan Momika, boks eldivenli bir kişinin saldırısına uğradı

Stockholm'de Kur'an-ı Kerim yakan Irak kökenli Selvan Momika, boks eldivenli bir kişi tarafından darp edildi.

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22/08/2023

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İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakan Momika, boks eldivenli bir kişinin saldırısına uğradı

İsveç'in başkenti Stockholm'de Kur'an-ı Kerim yakan Irak kökenli Selvan Momika, boks eldivenli bir genç tarafından tekme ve yumruklarla saldırıya uğradı. Momika'nın kendisini bir kafenin reklam tabelası ile korumaya çalıştığı görüldü. 28 Haziran'da İsveç'in başkenti Stockholm'de Kur'an-ı Kerim yakarak dünyayı ayağa kaldıran Momika, yolda yürürken elinde boks eldiveni olan bir genç tarafından darp edildi.

Tekme ve yumruklarla saldıran gençten kurtulamayan Momika bir kafenin reklam tabelası ile kendini korumaya çalıştı.

 

22/08/2023 10:04
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TAGS: haber, kıbrıs
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