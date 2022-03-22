İsveç'te liseye yapılan saldırıda 2 kişi öldü

ads ads ads
22/03/2022

ads
ads
ads
İsveç'te liseye yapılan saldırıda 2 kişi öldü

İsveç'in Malmö kentinde, dün Latin Lisesi'ne yapılan saldırıda yaralanan 50 yaşlarında iki kadın öğretmenin öldüğü bildirildi.
Malmö Emniyet Müdürü Petra Stenkula, basına yaptığı açıklamada, 18 yaşındaki bir öğrencinin, okula balta ve bıçakla girerek saldırı düzenlediğini söyledi.

Saldırı sonrası, yaralı iki öğretmenin öldüğünü dile getiren Stenkula, saldırganın olayın ardından okulun 3. katına çıktığını ve polisi arayarak kendini ihbar ettiğini kaydetti.

Polisin, 10 dakika içinde olay yerine geldiğini ve şüpheliyi yakaladığını aktaran Stenkula, saldırganın ifadesi alındıktan sonra tutuklandığını söyledi.

İsveç medyasında yer alan haberlerde, saldırganın 18 yaşında İsveçli bir öğrenci olduğu öne sürülürken, saldırı nedeninin ise henüz bilinmediği belirtildi.

22/03/2022 16:16
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS:
MANŞETLER

HK DÜNYA

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.