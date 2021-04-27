İsveç'te Müslüman mezarlığına çirkin saldırı

İsveç'te son zamanlarda Müslümanlara karşı nefret suçlarında artış yaşanıyor. Yaşanan son saldırı, Malmö kentindeki Rosengard semtinde Müslümanlara ait bir mezarlıkta meydana geldi.

İsveç'te Müslüman mezarlığı çirkin bir saldırıya uğradı.

Saldırıda, 10 mezar taşı tahrip edildi, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

İsveç’te Farklı Renkler Partisi Genel Başkanı Mikail Yüksel, son yıllarda İsveç'te Müslümanlara karşı nefret eylemlerinin arttığını söyledi.

Malmö'de Müslüman mezarlığına saldırının üzüntü verici olduğunu kaydeden Yüksel, "Müslümanlara karşı nefret suçu işlenmeden bir gün dahi geçmiyor. Müslümanlar Avrupa'nın ve İsveç'in en mağdur grubu olmasına rağmen hükümet ve siyasi partilerin elle tutulur önlem aldığını gözlemleyemiyorum" dedi.

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27/04/2021 09:38