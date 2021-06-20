İsveç'te sahte PCR testi skandalına inceleme

İsveç'te 100 bin kişiye sahte negatif PCR testi ile birlikte seyahat belgesi düzenlendiği iddia edilen birçok özel sağlık şirketi mercek altına alındı.

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20/06/2021

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İsveç'te sahte PCR testi skandalına inceleme

Aftonbladet gazetesinin haberine göre, özel sağlık şirketlerinin ülke genelinde yaklaşık 100 bin kişiye sahte PCR testi sattığı öne sürüldü.

Haberde, milyonlarca dolarlık vurgun yapıldığı iddia edilirken yurt dışına çıkacakların isteği doğrultusunda sahte negatif PCR testli seyahat belgesi düzenlendiği iddia edildi

Olayı araştıran savcı Alexandra Bittner, dosyada gizlilik bulunduğunu ve var olan şüpheliler hakkında da inceleme başlatıldığını kaydetti.

İsveç'te devlet hastaneleri ve sağlık ocaklarında PCR testi yapmasına rağmen seyahat belgeseli verilmiyor. Bu nedenle yurt dışına çakacaklar özel sağlık şirketlerinden 150 euro karşılığı PCR testi yaptırıp seyahat belgesi alabiliyor.

20/06/2021 09:50
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TAGS: İsveç, sahte PCR testi
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