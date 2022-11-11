İsveç'ten İranlı iki kardeşe casusluk suçlaması

İsveç'te, İranlı iki erkek kardeş Rusya için yaklaşık 10 yıldır casusluk yapmakla suçlandı.

Savcılıktan yapılan açıklamaya göre İranlı Peyman Kia ve Payam Kia adlı kardeşler, İsveç'in gizli bilgilerini Rusya'yla paylaşmakla suçlanıyor.

The Associated Press'in elde ettiği iddianameye göre, kardeşler Eylül 2021'den Eylül 2022'ye kadar gizli bilgileri Rus askeri istihbarat servisiyle (GRU) paylaştı.

İsveç Ulusal Güvenlik Birimi Başsavcısı Per Lindqvist, "Soruşturulması zor bir suçla ilgili karışık bir tahkikat oldu. Şüpheler de İsveç'in istihbarat ve güvenlik sistemine yönelik ciddi suçlarla ilgiliydi" açıklamasını yaptı.

Kardeşlerden birinin ele geçirilen bilgileri İsveç iç istihbarat teşkilatı ve ülkenin silahlı kuvvetlerinde çalıştığı dönem paylaştığını ifade eden Lindqvist, verilerin ülkedeki güvenlik ve istihbarat servisi içindeki çeşitli makamlardan geldiğini belirtti.

İsveç savcılık makamı, ön soruşturmadaki bilgilerin çoğunun gizli olduğunu ve ayrıntı veremeyeceğini kaydetti.

İsveç basınındaki haberlere göre, Kasım 2021'den beri tutuklu bulunan kardeşler, görevi kötüye kullanma suçunu reddetti. Kardeşler suçlu bulunursa ömür boyu hapis cezasına çarptırılabilir.

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11/11/2022 16:52