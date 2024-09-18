İşveren tarafı toplantıya katılmayacak!

Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası, bugünkü Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplantısına katılmayacaklarını açıkladı.

Sendikadan yapılan açıklama şöyle:

Her dönem farklı sektörlerdeki gelişmelerin kesinlikle ayni olmayacağı, sektörlerdeki çalışma ikliminin farklı olduğu tarafımızdan ifade edilmiş, sektörel asgari ücret uygulamasına geçilmesi gerektiği kararlaştırılmiş, her dönem Komisyonda bu yönde karar alınmış ve siyasi söz verilmiş, ancak Sektörel Asgari Ücret bir türlü uygulamaya sokulmamıştır.

3. ülkelerden getirilen Yabancı Uyruklu Çalışma izinli çalışanlara, diğer ülkelerde de örnekleri olduğu gibi, eğer taraflar çalışan –işveren anlaşırsa belirlenen asgari ücretin, %20 -%50 altında çalıştırılmasının önünün açılması yönünde komisyonda karar alınmış, siyasi söz verilmiş ancak bir türlü uygulamaya sokulmamıştır.

KKTC de Brüt Asgari Ücret, 2013-2022 periyotunda 400 Stg civarında belirlenirken, 2022-2023 periyotunda 600 Stg, 2024 de ise 800 stg nin üstünde belirlenmiştir.

2021 yılında Yıllık Enflasyon(hayat pahalılığı) %46 olarak gerçekleşmesine rağmen, 2021 Şubat ayında 4,400 TL olan brüt asgari ücret, 2022 şubat ayında 7,000 TL ye yükseltilerek, Asgari Ücret %59 oranında,

2023 yılında Yıllık Enflasyon(hayat pahalılığı) %83,61 olarak gerçekleşmesine rağmen, 2023 Ocak Ayında 13,563 TL den Ocak 2024 de 27,587 TL ye yükseltilerek Asgari Ücret %103,50 oranında arttırılmıştır.

Asgari ücret Tespit Komisyonu yasasının 4. maddesi, asgari ücretin belirlenirken, a.Devlet Plânlama Örgütü ile Ticaret Bakanlığınca saptanan geçim indeksini; b. İşçi ve ailelerinin insanca yaşam için gereksinmelerini; c.Hayat pahalılığı ve genel seyirini; d.Çalışanların yasalara dayalı olarak elde ettikleri sosyal günvenlik menfaatlerini; e. Verimlilik, istihdam ve devamlılık gibi benzer ekonomik faktörler; f.Çalışanların, Ulusal gelirden sosyal adalete dayalı pay alabilmesini ; dikkate alır der.

Ancak bu süreçte Asgari Ücret Komisyonuna Ülke ekonomimizin gelişimi ile ilgili ve/veya yasamızın içeriğinde de olan yukarıdaki faktörlerle ilgili herhangi bir teknik veri tarafımıza sunulmamıştır.

Bu sebeple Komisyon toplantılarında objektif bir bakış açısıyla ekonomik değerlendirme yapma olasılığı yoktur.

Bizim bakış açımızla ise Asgari ücret seviyesisin rekabet edebilirlik imkanlarını zorladığı, daha yüksek belirlenecek bir Asgari Ücretin ise rekabet gücümüzü tamamen ortadan kaldıracağı yönündedir.

Tüm bu gerçeklerden hareketle Sendikamız, bugün yapılması planlanan toplantıya katılmayacağını tüm tarafların bilgisine getirir, refah ve huzurlu bir toplum hedefiyle çalışmalarımıza devam edeceğimizi saygılarımızla arz ederiz.