İsviçre tur biletini kaptı

FIFA Dünya Kupası'nda İsviçre, G Grubu'ndaki son maçında Sırbistan'ı 3-2 mağlup etti ve adını son 16 turuna yazdırdı. Sırbistan ise turnuvaya veda etti.

974 Stadı'nda oynanan mücadeleyi, Arjantinli hakem Fernando Rapallini yönetti. TRT SPOR, TRT İZLE ve trtspor.com.tr'den canlı yayınlanan karşılaşma gol düellosuna sahne oldu.

Murat Yakın yönetimindeki İsviçre, Sırbistan'ı 3-2 yendi ve 6 puanla grup ikincisi oldu. İsviçre dev organizasyonda tur biletini cebine koyarken, grubu bir puanla son sırada tamamlayan Sırbistan kupaya veda etti.

Sırbistan maça; V. Milinkovic-Savic; Milenkovic, Veljkovic, Pavlovic; Zivkovic, Milinkovic-Savic, Lukic, Kostic; Tadic; Vlahovic, Mitrovic 11'iyle başladı.

İsviçre ise sahaya; Kobel, Widmer, Akanji, Schar, Rodriguez, Freuler, Xhaka, Shaqiri, Sow, Vargas, Embolo ilk 11'iyle çıktı.

İsviçre, Xherdan Shaqiri'nin 20. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.

Sırbistan bu gole 26'da Aleksandar Mitrovic ile yanıt verdi ve skora denge geldi. 35'te sahneye Juventuslu yıldız Dusan Vlahovic çıktı ve takımını İsviçre karşısında 2-1 öne geçirdi.

İsviçre, 44. dakikada Breel Embolo'nun kaydettiği golle eşitliği yakaladı: 2-2.

Maçın ilk yarısı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıya da hızlı başlayan Murat Yakın'ın öğrencileri, 48'de Remo Marco Freuler'in golüyle yeniden öne geçti: 3-2.

Geride kalan dakikalarda başka gol olmayınca İsviçre, Sırbistan'ı 3-2 yenerek adını son 16 takım arasına yazdırmayı başardı. Sırbistan ise 1 puanla turnuvanın dışında kaldı.

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02/12/2022 23:03