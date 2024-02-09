İsviçre'de bir trende 15 kişi rehin alındı, zanlı öldürüldü

İsviçre'nin batısında dün gece bir tren, bıçak ve baltalı bir kişi tarafından rehin alındı.

Yetkililer, şüphelinin polis baskınında öldürülüğünü ve rehinelerin güvenli bir şekilde serbest bırakıldığını açıkladı.

Vaud kantonu polis sözcüsü Jean-Christophe Sauterel, olayla ilgili yaptığı basın açıklamasında, şüphelinin Farsça ve İngilizce konuştuğunu belirtti.

Sauterel, "Bu aşamada, failin ne amaçla bu eylemi gerçekleştirdiği bilinmiyor" dedi.

Failin kimliğinin henüz resmi olarak tespit edilmediğini belirten sözcü, kontrollerin sürdüğünü sözlerine ekledi.

Şüpheli adamın, bir polise baltayla saldırdıktan sonra vurularak öldürüldüğü öne sürüldü.

14 yolcu ve 1 kondüktörün rehin alındığı olayın sona ermesinin, yaklaşık dört saat sürdüğü kaydedildi.

Aktarılana göre şüpheli, Yverdon istasyonunda duran trenin, olayı polise ihbar eden kondüktörünü yolculara katılması için zorladı.

Şüpheliyle görüşmeler WhatsApp ve Farsça konuşan bir tercüman aracılığıyla gerçekleştirildi.

Polis sözcüsüne göre yetkililer, son olarak trene baskın düzenlemeye karar verdi ve adamı rehinelerden uzak tutmak için bir manevra yaptı.

İsviçre'de rehin alma olayları nadir yaşansa da yakın zamanda örnekleri var.

Ocak 2022'de suçlular, değerli metallerin saklandığı kasalara erişim sağlamak amacıyla bir çifti ve bir şirketin iki çalışanını rehin almış, ancak ganimeti alamadan kaçmışlardı.



Kasım 2021'de ise bir saat şirketinin müdürü ve aile üyeleri evlerinde rehin alınmış, saldırganlar altınları çalarak komşu ülke Fransa'ya kaçmışlardı.