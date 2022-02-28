İsviçre'nin tarafsız tutumunda değişim: Rusya'ya yaptırım uygulanacak

İsviçre 1815'ten beri uyguladığı tarafsızlık politikasında kırılmaya giderek üyesi olmadığı halde Avrupa Birliği'nin (AB) açıkladığı yaptırımların aynısını Rusya'ya uygulayacağını duyurdu.

Tarafsız devlet statüsü sayesinde en kanlı savaşlarda bile taraflar arasında iletişim kanalı ve arabuluculuk rolü üstlenebilen ve aynı zamanda hesapların gizli tutulduğu bir bankacılık merkezi olan İsviçre, bu geleneğini Rusya için bozdu. İsviçre'nin yürütme erkini oluşturan kolektif devlet başkanı ve hükümet görevindeki Federal Konsey'den şu açıklama geldi: "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik devam eden askeri müdahalesini göz önünde bulundurarak, Federal Konsey 28 Şubat'ta AB'nin 23 ve 25 Şubat'ta uyguladığı yaptırım paketlerini kabul etme kararı aldı."

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Başbakan Mihail Mişustin ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a karşı derhal yürürlüğe giren mali yaptırımları kabul ettiğini belirten Federal Konsey, "İsviçre, Ukrayna ve halkıyla dayanışmasını yeniden teyit ediyor; Polonya'ya kaçan insanlara yardım malzemeleri ulaştıracak" dedi.

Açıklamada Rusya ile Ukrayna arasında arabuluculuk teklifi de yinelendi.

Tarafsız İsviçre'nin Rusya'ya yönelik AB yaptırımlarını kabul ettiğinin açıklanmasının ardından basın toplantısı düzenleyen Adalet Bakanı Karin Keller-Sutter, 'Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın beş oligarkın' ülkeye girişini yasakladıklarını duyurdu. Keller-Sutter, gizlilik gerekçesiyle bu 5 Rusya vatandaşının adını açıklamadı.

Maliye Bakanı Ulrich 'Ueli' Maurer, İsviçre'deki doğrudan yatırımların sadece yüzde 1'inin Rusya'ya ait olduğunu söyledi.

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28/02/2022 16:39