İşyerinde gizli kripto para madenciliği: Elektrik faturası 50 bin lira gelince yakayı ele verdi

ABD'de bir kişi hakkında ofiste kripto para madenciliği yaptığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulunuldu.

New York eyaletindeki Suffolk County'de bulunan mahkeme kaleminde bilişim teknolojisi denetimcisi olarak çalışan Christopher Naples hakkında, işyerine yasadışı şekilde cihazlar yerleştirerek kripto para madenciliği yaptığı gerekçesiyle dava açıldı.

Çarşamba günü görülen davada Suffolk County Bölge Başsavcısı Timothy Sini, 42 yaşındaki Naples'ın 2000'den beri county'nin mahkeme kaleminde çalıştığını belirtti.

Sini, zanlının Riverhead bölgesindeki county merkez binasına toplamda 46 tane cihaz yerleştirdiğini ve bunlarla başta Bitcoin olmak üzere başka birimlerde de kripto para madenciliği yaptığını söyledi.

Cihazların, duvara monteli ve kullanılmayan büyük sigorta kutularına veya boşluk bulunan zemin döşemelerinin altına kurulduğu ifade edildi.

Bunlardan en az 10 tanesinin yaklaşık şubattan beri binanın belirli bölgelerine kurulduğu ve çalışır vaziyette olduğu belirtildi.

Naples'ın kripto para madenciliği işlemleri için kullandığı cihazların county merkezine en az 6 bin dolar (yaklaşık 50 bin TL) elektrik faturası gelmesine neden olduğu da ifade edildi.

Ayrıca Sini, Naples'ın cihazların kendisine ait olduğunu kabul ettiğini de söyledi.

Karmaşık matematiksel denklemleri çözebilecek şekilde özel olarak tasarlanan bu cihazların çalışabilmesi için epey yüksek miktarda elektrik gerekli. Ayrıca cihazlar kolay ısınabildiği için soğutma işlemlerine de bayağı enerji harcanıyor.

Başsavcı Sini, "Kripto para madenciliği devasa miktarda kaynak gerektiriyor ve madencilik yapanlar tüm bu elektrik ve soğutma masraflarını karşılamanın bir yolunu bulmaya çalışıyor" dedi.

Zanlının kurnazca bir yol bulduğunu söyleyen Sini, "maalesef bunu vergi ödeyen vatandaşların sırtından yapmaya çalıştı" ifadelerini kullandı.

Naples hakkında yasadışı şekilde bilgisayarlara erişim, büyük hırsızlık ve kamuya zarar verme suçlarından dava açıldı. Eğer suçlu bulunursa 15 yıl hapis cezası alabilir.





Independent Türkçe, New York Times, AP

Derleyen: Yasin Sofuoğlu

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09/09/2021 14:08