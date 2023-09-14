İşyerinin parasını çaldılar

şahısların evinde yapılan aramada yeni emarelere rastlandı

21 Kasım 2022 - 17.08.2023 tarihleri arasında, Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir inşaat şirketinde çalışan A.K.J.A (E-28) ve W.M.A.H’nin (E-33), şirkete ait toplam 111 bin 490 ABD Dolarını tasarruflarına geçirip, çalmalarıyla ilgili soruşturma kapsamında yeni emareler ele geçirildi.

Polis açıklamasında, zanlıların kaldıkları evlerinde mahkeme emriyle yapılan aramada, toplam 105 bin 600 Euro, 7 bin 190 ABD Doları ve 72 bin 460 Sterlin nakit para bulunarak, emare olarak alındığı belirtildi.