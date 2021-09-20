İtalya, 7. kez Avrupa Şampiyonu

İtalya, Slovenya'yı mağlup ederek tarihinin 7. şampiyonluğuna ulaştı

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20/09/2021

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İtalya, 7. kez Avrupa Şampiyonu

2021 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'nı, Slovenya'yı 3-2 yenen İtalya kazandı.

Polonya, Çekya, Estonya ve Finlandiya'nın ortaklaşa düzenlediği organizasyonun final maçı, Polonya'nın Katowice kentindeki Spodek Spor Salonu'nda oynandı. 

11'inci finaline çıkan İtalya, 3. kez finalde boy gösteren Slovenya'yı 22-25, 25-20, 20-25, 25-20 ve 15-11'lik setlerle mağlup etti.

İtalya böylece 2005'ten bu yana ilk, tarihinin 7. şampiyonluğuna ulaştı.

Üçüncülük maçında ise Polonya, önceki turnuvanın şampiyonu Sırbistan'ı 3-0 yendi.

20/09/2021 09:35
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TAGS: italya
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