İtalya açıklarında göçmen teknesi alabora oldu: 13 ölü

Tunus'tan yola çıkan yaklaşık 50 göçmeni taşıyan bir tekne İtalya'nın güneyindeki Lampedusa adası açıklarında alabora oldu. 22 kişi kurtarıldı. 13 kişinin cesetleri bulundu. İtalyan haber ajansı Ansa, hayatını kaybedenlerin hepsinin kadın olduklarını duyurdu. Kayıplar arasında 8 çocuğun da olduğu bildiriliyor. İtalya Sahil Güvenliği'nden yapılan açıklamaya göre Pazar gecesi, Lampedusa açıklarında yaklaşık 50 kişiyi taşıyan bir göçmen teknesinin bulunduğu bildirimi alındı. Bunun üzerine gece 00.15 civarında Sahil Güvenlik ve Mali Polis'e ait iki tekne göçmenleri almak için bölgeye gitti. Açıklamaya göre, olumsuz hava-deniz koşulları ve göçmenlerin aniden hareket ederek teknenin bir tarafına doğru yönelmesi üzerine tekne alabora oldu.

07/10/2019 16:11