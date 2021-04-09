İtalya Başbakanı Draghi’nin sözlerine Türkiye'den sert tepki

İtalya Başbakanı Draghi'nin TC Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadelerine Ankara'dan tepki geldi. İtalyan Büyükelçi Gaiani, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani, İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadeleri nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.



Yetkililerden alınan bilgiye göre, İtalyan Büyükelçi Gaiani, Avrupa Birliği (AB) başkanlarının Türkiye ziyareti sırasında basına yansıyan protokol mevzusuna ilişkin, İtalya Başbakanı Draghi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadeleri nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

ŞENTOP: ÇİRKİN SÖZLER RED VE İADE EDİYORUZ

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "İtalya'nın çaresizlikten başbakan yaptığı zatın Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanımıza yönelik çirkin sözlerini red ve iade ediyoruz. Acemi ve seviyesiz siyasetçi ülkesinin sırtında ağır ve talihsiz bir yüktür." ifadesini kullandı.

ÇAVUŞOĞLU. ÇİRKİN VE HADSİZ İFADELERİNİ KUVVETLE KINIYORUZ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Atanmış İtalya Başbakanı Draghi'nin kabul edilemez popülist söylemini ve seçimle göreve gelmiş Cumhurbaşkanımız hakkındaki çirkin ve hadsiz ifadelerini kuvvetle kınıyor, kendisine iade ediyoruz." ifadesini kullandı.

ALTUN: DİKTATÖR ARAYAN İTALYA TARİHİNE BAKSIN



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından İtalyanca yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:



"İtalya'nın atanmış Başbakanı, Türk halkının yüzde 52 oy oranıyla Cumhurbaşkanı olarak seçtiği sayın Recep Tayyip Erdoğan'a 'diktatör' diyerek haddini aşmıştır. Diplomaside yeri olmayan bu üslubu şiddetle kınıyoruz. Diktatör arayan İtalya tarihine baksın."

GÜL: HADSİZ AÇIKLAMASINI KINIYORUM

Adalet Bakanı Abdulhamit, Twitter'daki paylaşımında, "Adap ve terbiye yoksunu İtalya Başbakanı'nın hadsiz açıklamasını kınıyorum. Diktatör arıyorsa dönsün tarihine baksın." ifadelerini kullandı.

ÇELİK: HADSİZ İFADEYİ ŞİDDETLE KINIYORUZ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı açıklamada, “İtalya Başbakanı Mario Draghi’nin Sn Cumhurbaşkanımız için kullandığı hadsiz ifadeyi şiddetle kınıyoruz. Türk-İtalyan ilişkilerinin derinliğini yansıtmayan bu açıklamayı esefle karşılıyoruz” ifadelerini kullandı.

KALIN: DRAGHİ'NİN SÖZLERİ HADSİZ VE MESNEDSİZDİR



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "AB Konseyi Başkanı Michel protokol düzeninde Türkiye’den kaynaklı bir sorun veya kasıt olmadığını açıklamışken, İtalya’nın atanmış Başbakanı Draghi’nin Cumhurbaşkanımıza yönelik sözleri hadsiz ve mesnedsizdir. Bu ifadeyi kınıyor ve behemehal düzeltmesini bekliyoruz." açıklamasında bulundu

KURTULMUŞ: DİKTATÖR GÖRMEK İSTİYORSANIZ TARİHİNİZE BAKIN

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş yaptığı paylaşımda, “İtalya Başbakanı Mario Draghi'yi Sayın Cumhurbaşkanımızı kastederek söylediği talihsiz sözlerinden dolayı kınıyoruz. Sayın Draghi, bizden diktatör çıkmaz! Eğer diktatör görmek istiyorsanız tarihinize bakın, Mussolini'ye bakın” ifadelerine yer verdi.

DIŞİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA



Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Faruk Kaymakcı tarafından İtalyan Büyükelçi Gaiani'ye, göreve atamayla gelmiş Draghi'nin, Avrupa'da en yüksek halk oyu desteğiyle seçilmiş bir lider olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerinin kuvvetle kınandığı, Türkiye-İtalya dostluğu ve müttefikliğiyle bağdaştırılamayan "bu hadsiz ve çirkin ifadelerin derhal geri alınması"nın beklendiğinin vurgulandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Büyükelçiye, AB Konsey ve Komisyon Başkanlarının ahiren ülkemize gerçekleştirdikleri ziyaretin protokol düzenlemeleri hakkında bilgi sahibi olmadan yapılan açıklamaların kabul edilemez olduğu, Türkiye’nin misafirperverliğini kimsenin sorgulayamayacağı, ülkemizin AB içindeki anlamsız ve kötü niyetli tartışmalara taraf olmayacağı ve Türkiye-AB olumlu gündemini baltalamaya yönelik çabaları nafile bulduğumuz da bildirilmiştir."

İtalya Başbakanı Draghi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik şu ifadeleri kullanmıştı:

"Türk Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davranışına kesinlikle katılmıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davranışını paylaşmıyorum. Uygunsuz bir davranış olduğunu düşünüyorum. (Avrupa) Komisyon Başkanı Von der Leyen'in maruz kaldığı aşağılanmadan dolayı çok büyük üzüntü duydum. Bu noktada yapılması gereken değerlendirme, onları kendi adlarıyla çağıralım, bu diktatörlere iş birliği yapmak için ihtiyaç var.



Onlara karşı, bakış açısındaki, görüşlerdeki, davranışlardaki, toplum vizyonundaki farklılıkları ifade etmek konusunda açık sözlü olmak gerek ve aynı zamanda kendi ülkesinin çıkarını garanti etmek için iş birliğinden ziyade birlikte çalışmaya hazır olmak gerekir. Bence doğru bir denge bulmak gerekir."

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09/04/2021 08:40