İtalya Başbakanı Meloni, göçün demografik düşüşe çözüm olmadığını belirtti

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, göçün, İtalya dahil Avrupa'da pek çok ülkenin karşı karşıya bulunduğu demografik düşüşe karşı bir çözüm olmadığını söyledi.

Macaristan'ın ev sahipliğinde düzenlenen "Budapeşte Demografi Zirvesi"nde konuşan Meloni, "Göçün, nüfusumuzun artmasına katkıda bulunacağı sıklıkla, etkili biçimde iddia ediliyor. Ben bu anlatıya katılmıyorum." dedi.

Meloni, büyük ulusların kendi geleceklerini inşa etmelerinin gerektiğine inandığını dile getirerek, "Göçmenler, tam anlamıyla entegre olduklarında bir katkıda bulunabilirler ancak Avrupa vatandaşları olarak, Avrupa'nın krizlerine çözüm bulma konusunda daha fazla sorumluluk almalıyız." diye konuştu.

Başbakan Meloni, bazı zengin uluslarda daha az çocuk yapıldığına dikkati çekerek, kaynakların ailelerin desteklenmesinde kullanılması gerektiğini, bu konuda Macaristan'ın "mükemmel bir örnek" olduğunu ifade etti.

- "Hükümetimizin mutlak önceliği doğum sayısı ve aile desteğidir"

Meloni, aileleri korumak için "büyük bir savaş" verilmesi gerektiğini ve bunun "kimliği savunmak" anlamına geldiğini vurguladı.

Aile ve güvenliğin kendi hükümeti için de mutlak öncelikli konular arasında yer aldığına dikkati çeken Meloni, şunları kaydetti:

"Yıllar önce yaptığım bir konuşma bana popülerlik sağladı. Dedim ki: 'Benim adım Giorgia, ben bir kadınım, ben anneyim, ben Hristiyan'ım ve kimse bunu benden alamaz.' Bu, bana yüklenilmesine yol açtı hatta bazıları şarkılar yaptı ama rakipler, o sözleri iyi bulan ne kadar çok insan olduğunu anlamadılar. Hükümetimizin amacı uzun yıllar görevde kalmaktır. Bu, Macaristan’ın aksine İtalya’da alışılmadık bir durumdur. Hükümetimizin mutlak önceliği doğum sayısı ve aile desteğidir. Bugünden daha iyi bir gelecek olmalı."