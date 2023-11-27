İtalya derbisinde kazanan çıkmadı; Inter zirvedeki yerini korudu

İtalya derbisinde kazanan çıkmadı; Inter zirvedeki yerini korudu

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27/11/2023

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İtalya derbisinde kazanan çıkmadı; Inter zirvedeki yerini korudu


İtalya Serie A'da ilk iki sırada yer alan ve maçları İtalya derbisi olarak adlandırılan Inter ve Juventus, 13. hafta mücadelesinde karşılaştı.

Mücadele 1-1 berabere sonuçlandı. Maçta goller 27. dakikada Vlahovic ve 33. dakikada Martinez'den geldi. 

Bu sonuçla birlikte Inter 32 puana yükseldi ve liderliğini sürdürdü. Juventus ise 30 puan ile 2. sırada yer aldı. 

27/11/2023 09:40
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TAGS: Juventus, İnter Serie, A
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