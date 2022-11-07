İtalya Derbisi'nden Juventus çıktı! (Juventus 2-0 Inter)

Serie A'nın 13. haftası, İtalya Derbisi'ne sahne oldu. Inter'in milli yıldızı Hakan Çalhanoğlu mücadelede 74 dakika forma giydi.

Ligde aldığı üst üste galibiyetlerle kötü gidişata son vermeye çalışan Juventus, Inter'in dört maçlık galibiyet serisine son verdi.

Torino'da ilk yarısı 0-0 biten dev maçın ikinci yarısında Juventus galibiyeti getiren golleri buldu. 52. dakikaa Adrien Rabiot'nun golüyle siyah-beyazlılar 1-0 öne geçerken 84. dakikada 21 yaşındaki genç futbolcu Nicolo Fagioli skoru 2-0'a getirdi ve maçın sonucunu tayin etti.

Juventus'un yeni transferi Filip Kostic, Inter karşısında atılan iki golün de asistini yaptı.

Bu sonucun ardından Serie A'da üst üste dördüncü galibiyetini elde eden Juventus puanını 25'e yükseltti ve beşinci sıraya çıktı. Dört maçlık galibiyet serisi son bulan Inter ise 24 puanda kaldı.

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07/11/2022 09:54