İtalya eski Başbakanı Silvio Berlusconi hastaneye kaldırıldı

ads
14/01/2021

ads
İtalya eski Başbakanı Silvio Berlusconi hastaneye kaldırıldı

İtalya’nın eski başbakanlarından Silvio Berlusconi'nin kalp problemi sebebiyle Monaco’da hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

Berlusconi'nin kişisel doktoru Alberto Zangrillo tarafından yapılan açıklamada, eski Başbakan Silvio Berlusconi'nin kalp sorunları nedeniyle acilen Monte Carlo'da hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Zangrillo, 2016'da aort kapağı değiştirilen 84 yaşındaki Berlusconi'nin "aritmik bir kalp sorunu" olduğunu söyledi.

14/01/2021 20:30
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad

TAGS: italya, berlusconi, haberkibris
MANŞETLER

HK DÜNYA

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.