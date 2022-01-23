İtalya, espresso kahve için UNESCO mirası statüsü istiyor

İtalya, espresso kahvenin 'basit bir içecekten çok daha fazlası' olduğunu iddia ederek UNESCO statüsüne başvurdu. İtalya, 19. yüzyılda Torino'da yaratıldıktan sonra hızla ulusal kimliğin ayrılmaz bir parçası haline gelen espresso kahve için UNESCO mirası statüsüne başvurdu. İtalya'nın Tarım Bakan Yardımcısı Gian Marco Centinaio, yaptığı açıklamada, İtalya'nın, espresso kahvesinin UNESCO 'somut olmayan kültürel miras' listesine eklenmesi için teklif verdiğini söyledi.

Centinaio, "İtalya'da kahve basit bir içecekten çok daha fazlasıdır. Gerçek bir ritüel, ulusal kimliğimizin ayrılmaz bir parçası ve bizi dünyada farklı kılan sosyalliğimizin bir ifadesidir" dedi. Centinaio, bir fincan espressonun 'tüm İtalyanlar için sosyal ve kültürel bir ritüeli' temsil ettiğini, edebiyata da yansıdığını ve Napoli'den Venedik'e, Trieste'ye, Roma'dan Milano'ya tüm ülke tarafından beğenildiğini ifade etti.

Centinaio, İtalya'nın teklifinin ulusal UNESCO komisyonu tarafından onaylanacağından ve 31 Mart'a kadar Paris'e gönderileceğinden emin olduğunu belirtti. İtalyan espresso kahvesinin UNESCO listesine alınması için daha önce girişimlerde bulunulmuştu, ancak iddiaya göre ülkenin çalkantılı siyaseti nedeniyle hiçbir zaman resmi olarak sonuçlanmadı. Orijinal espressoyu korumak ve teşvik etmek amacıyla 1998 yılında kurulan İtalyan Espresso Enstitüsü'ne göre, pazar yılda 4 milyar avrodan daha fazla bir değere sahip ve İtalyanların yüzde 90'ından fazlası her gün (genellikle porselen fincanda servis edilen) bir fincan espresso içiyor.

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23/01/2022 16:23