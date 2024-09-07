İtalya, Fransa deplasmanında geriden gelerek kazandı

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07/09/2024

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İtalya, Fransa deplasmanında geriden gelerek kazandı

UEFA Uluslar Ligi'nde gecenin önemli maçında İtalya deplasmanda Fransa'yı 3-1 mağlup etti. İtalya'ya 3 puanı getiren goller Dimarco, Frattesi ve Raspadori'den geldi. 

UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup'ta Fransa, İtalya'yı konuk etti. Parc des Princes Stadı'nda oynanan maçtan misafir takım 3-1 galip ayrıldı.

İtalya'ya galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Federico Dimarco, 50. dakikada Davide Frattesi ve 74. dakikada Giacomo Raspadori attı. Fransa'nın tek golü 1. dakikada Bradley Barcola'dan geldi.

Gruptaki diğer maçta ise Belçika, İsrail'i 3-1 mağlup etti.

Bu sonuçların ardından 2. Grup'ta İtalya ve Belçika ve 3'er puan ve +2 averajlarla liderliği paylaştı.

9 Eylül Pazartesi günü 2. Grup'taki ikinci maçlarda Fransa - Belçika ve İsrail - İtalya müsabakaları oynanacak.

07/09/2024 10:55
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TAGS: İtalya, Fransa deplasmanında geriden gelerek kazandı
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