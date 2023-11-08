İtalya, Gazze için hastane gemisi gönderiyor

Crosetto, Bakanlıkta yaptığı basın açıklamasında, "İtalya, Filistin halkına yardım etmek için üzerine düşeni yapmaya devam ediyor ve her gün yapmaya devam edecek." dedi.

Bakan Crosetto, bünyesinde hastane ve ameliyathaneler olan Vulcano gemisinin bugün Civitavecchia Limanı'ndan bölgeye gitmek üzere hareket edeceğini ve Gazze'deki yaralılara yardım edeceğini belirtti.

Crosetto, "Bu gemiyi, savaştan etkilenen bölgelerin yakınına göndermek istiyoruz. Çünkü İtalya'nın ne düşündüğüne ve Filistin halkına karşı nasıl hareket etme niyetinde olduğuna dair net sinyaller vermek istiyoruz." diye konuştu.

Vulcano gemisinde toplam 170 personel bulunacağı ve bunların 30'unun acil sağlık durumlarına müdahalede uzman kişiler olduğu bilgisini veren Crosetto, bölgeye hastane gemisi konuşlandırmanın Filistinliler ve İsrailliler tarafından memnuniyetle karşılanacağına inandığını kaydetti.

İtalya Savunma Bakanı, bölgeye ilk insani yardımı gönderen ülkelerden olduklarını da ifade etti.

İtalya, önceki haftalarda da Gazze'ye Refah Sınır Kapısı’ndan Mısır Kızılayı aracılığıyla ulaştırılmak üzere iki C130 nakliye uçağı ile insani yardım göndermişti.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre 31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi’ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 33'e yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria’da da bir İsrail askeri öldü.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 4 bin 324'ü çocuk, 2 bin 823'ü kadın olmak üzere 10 bin 569 Filistinli öldürüldü, en az 26 bin 475 kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs’te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 163 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 63 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.