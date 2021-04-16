İtalya koronavirüs tedbirlerini gevşetiyor

İtalya'da ülke genelinde uygulanan koronavirüs tedbirleri 26 Nisan'dan itibaren açık hava etkinliklerine ağırlık verecek şekilde kademeli olarak gevşetilecek.

İtalya Başbakanı Mario Draghi, ülkede bir süredir tartışma konusu olan tedbirlerin ne zaman gevşetileceğine açıklık getirdi.

COVID-19'e karşı sıkı tedbirleri kademeli şekilde hafifleteceklerini belirten Draghi, "İhtiyatlı bir iyimserlik ve güvenle geleceğe bakabiliriz" dedi.

Restoranlar açık havada, öğle ve akşam yemeklerinde hizmet verecek

Tedbirlerin daha esnek uygulandığı "sarı bölge" uygulamasının 26 Nisan’da devreye gireceğini duyuran Başbakan, "Geçmişe göre farklı yaklaşım izledik. Hükümet, bugün verilerin iyi gitmesine bağlı olarak hesaplanmış bir risk aldı. Öncelik açık hava etkinliklerine verilecek. Restoranlar, sadece açık alanda olmak üzere öğle ve akşam yemeklerinde açılacak. Kırmızı (çok yüksek riskli) bölgeler haricinde tüm kategorilerde her düzeyde yüz yüze eğitime geçilecek" diye konuştu.

Seyahat izni verilecek

Başbakan Draghi, 26 Nisan'dan itibaren bölgeler arası seyahate de izin verileceğini ancak farklı renk kategoride yer alan bölgelere seyahat edilirken geçiş belgesi taşıma zorunluluğu olacağı bilgisini verdi.

Draghi, bu kararları almalarının arkalarında aşı kampanyasındaki iyiye giden gidişatın da etkili olduğunu söyledi.

Spor salonları 1 Haziran'da açılacak

Sağlık Bakanı Speranza da bu süreçte açık hava düzenlenen etkinliklere öncelik vereceklerini söyleyerek açık yüzme havuzlarının 15 Mayıs, spor salonlarının 1 Haziran'da açılacağını, fuar etkinliklerinin ise 1 Temmuz'dan itibaren yapılabileceğini söyledi.

Kısmi sokak kısıtlaması devam ediyor

Bakan Speranza ayrıca, 22.00-05.00 saatlerinde uygulanan gece sokağa çıkma yasağının bir süre daha devam edeceğini ve hükümetin bunu haftalık olarak değerlendireceğini belirtti.

İtalya'da son 24 saatte 429 can kaybı

İtalya'da yeni tip koronavirüssalgınında hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 429 artarak 116 bin 366 oldu.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 327 bin 704 testte 15 bin 943 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı geçen şubattan beri toplam vaka sayısı 3 milyon 842 bin 79'a ulaştı.

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16/04/2021 23:25