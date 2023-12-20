İtalya Kupası | Napoli 0 - 4 Frosinone (Maç sonucu)

Napoli, Serie A'nın mütevazı takımı Frosinone'yi konuk ettiği İtalya Kupası maçında, sahadan 4-0 mağlup ayrıldı.

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20/12/2023

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İtalya Kupası | Napoli 0 - 4 Frosinone (Maç sonucu)


İtalya Kupası'nda Frosinone, Napoli'yi 4-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Organizasyonun son 16 turunda, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) son şampiyonu Napoli, mütevazı bütçeli takımlardan Frosinone'yi Diego Armando Maradona Stadı'nda ağırladı.

İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmayı Frosinone, 65. dakikada Barrenechea, 70. dakikada Caso, 90+1. dakikada penaltıdan Cheddira ve 90+5. dakikada Harroui'nin ağları sarsmasıyla 4-0 kazanarak büyük sürprize imza attı.

Frosinone, çeyrek finalde Juventus-Salernitana eşleşmesini geçen tarafla karşılaşacak.

20/12/2023 13:28
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TAGS: haber, kıbrıs
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