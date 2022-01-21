ads

İtalya Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

İtalya Kupası son 16 turunda Roma, Lecce'yi 3-1 yenerek çeyrek finale çıktı.

ads ads ads ads ads
21/01/2022

ads
ads
ads
İtalya Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

Kupada tek maçlı eleme usulüne göre oynanan son 16 turu müsabakaları, Roma-Lecce mücadelesiyle tamamlandı.

Roma Olimpiyat Stadı'nda ev sahibi takım, geriye düştüğü maçı 3-1 kazanarak çeyrek finale yükseldi.

Roma'nın gollerini, 40. dakikada Marash Kumbulla, 54. dakikada Tammy Abraham, 81. dakikada Eldor Shomurodov attı. Konuk takımın tek golünü ise 14. dakikada Arturo Calabresi kaydetti.

İtalya Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri ise şu şekilde oldu:

Atalanta-Fiorentina, Inter-Roma, Juventus-Sassuolo ve Milan-Lazio.

21/01/2022 09:56
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: italya kupası
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.