İtalya, Lazio bölgesinde evlenen herkese 2 bin euro verecek

İtalya’nın Lazio bölgesindeki yetkililer, düğünleri ister Roma'da, ister görkemli bir şatoda veya bir kumsalda olsun, bölgedeki evlenen çiftlere 2 bin euro (yaklaşık 31 bin lira) verdiklerini açıkladı. “Sevgiyle Lazio'da” (Lazio in Love) adlı proje, corona virüs pandemisinin vurduğu düğün sektörünü canlandırmayı amaçlıyor.

Lazio bölgesi, başkent Roma’nın yanı sıra Tivoli, Latina, Viterbo, Pomezia gibi popüler kentlerin yer aldığı 13 şehri içeriyor.

Lazio bölgesi yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, çiftlerin bugünden itibaren taleplerini iletebileceği ve başvuruları kabul edilirse düğün planlayıcısı, gelinlik ve damatlık, mekan, yemek, çiçekler ve araba dahil olmak üzere Lazio merkezli düğün hizmetlerine harcadıkları paranın 2 bin euro’sunu geri alacakları belirtildi.

BAŞVURULAR BAŞLADI

Bununla birlikte, yetkililer proje için toplam 10 milyon euro ayırdı kaynak ayırdıklarını ve geri ödeme başvurularının Ocak 2023'ün sonuna kadar yapılabileceğini belirtti.

Lazio Belediye Başkanı Nicola Zingaretti, “Ekonomik krizden ağır şekilde zarar gören bir düğün sektörü desteklemek için plana ihtiyaç var. Turizm sektörünü de göz önünde bulundurarak, birçok lokasyonu ile dünyanın en büyüleyici yerleri arasında yer alan bölgemizin her yeri ile övünebilmenin gururu ile önemli bir yatırımı hayata geçirdik” dedi.

PANDEMİDEN BU YANA SADECE BÖLGEDE 9 BİN DÜĞÜN YAPILDI

Öte yandan, salgının başlangıcından bu yana, Lazio'da sadece 9 bin çift evlendi.

Lazio bölgesi, onlarca orta çağ tepe kasabası ve Circeo milli parkını çevreleyen kumlu plajları da dahil olmak üzere çok çeşitli romantik düğün mekanlarına sahip.

Bölgede düzenlenen en ünlü düğünlerden biri, şu anda boşanmış olamn Tom Cruise ile 2006 yılında Bracciano'daki Orsini-Odescalchi kalesinde evlenen Katie Holmes arasındaki düğündü.

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01/03/2022 09:27