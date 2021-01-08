İtalya savaş sonrası yaşadığı en büyük krizden çıkmaya çalışıyor

İtalya, 20 Şubat 2020'de anestesi uzmanı bir doktorun tanı koyulamayan bir hastaya protokol dışı olmasına rağmen Covid-19 testi yapılmasını istemesi ile batı ülkeleri arasında Covid-19 vakası ile tanışan ilk ülke oldu.

İtalya'nın Wuhan'ı olarak literatüre geçen Lombardiya bölgesinde bulunan Codogno hastanesinde görevli doktor Annalisa Malara'nın öngörüsü sayesinde kısa sürede alınan önlemler virüsün çok daha fazla yayılmasının önüne geçmiş olsa da İtalya tüm dünyada nüfusa göre can kaybında ilk sıraya yer aldı.

TÜM ÇABALARA RAĞMEN CAN KAYBI HALA YÜKSEK

Bugüne dek 75 binden fazla can kaybının yaşandığı İtalya'da hakim kanıya göre geçmiş yıllarda yapılan kesintiler yüzünden yapısal bazda ciddi eksiklikleri olan sağlık sistemindeki sorunlar Covid-19 salgını ile birlikte daha da derinleşti.

Yıl boyunca pek çok kez kapasite yetersizliği yüzünden acil servislere ve yoğun bakım ünitelerine hasta kabul edemeyecek durumda kalan hastaneler sağlık personelinin olağanüstü çabası ve fedakarlıkları sayesinde duruma göğüs gerdi.

Pek çok emekli sağlık personeli gönüllü çalışmak için mesleğine geri döndü. Aralarından bazıları görev başında can verdi. Ocak ayının ilk haftası Covid-19 yüzünden hayatını kaybeden doktorların sayısı 279'a yükselirken enfekte olan sağlık personelinin sayısı ise 90 binin üzerine çıktı.



VAKALAR YENİDEN YÜKSELİŞE GEÇTİ



Salgın başından bu yana Lombardia bölgesinde Covid-19 vakalarının merkez üssü olan Milano Sacco Hastanesi Pnömoloji Ünitesi Direktörü Profesör doktor Pierachille Santus, ntv.com.tr'ye yaptığı açıklamada ilk döneme göre hastaneye kaldırılan vakalarda can kaybının azımsanmayacak bir ölçüde düşüş gösterdiğine işaret ediyor. Bunun başlıca nedeni olarak halkın salgın konusunda bilinçlenmesini gösteriyor. Prof. Santus'a göre hastanelerde ilk dalgaya göre virüse yönelik teşhis ve tedavide önemli yol kat edilmesi can kayıplarının önüne geçmeyi sağlasa da asıl neden ilk belirtilerin hemen sonrasında aile doktoruna veya hastaneye başvuran italyanların bilinçli davranması.

Santus, erken ve doğru müdahale sayesinde daha büyük bir trajedinin yaşanmasının engellendiğinin altını çiziyor. Buna rağmen nüfusunun üçte biri 60 yaş üzeri olan İtalya'da günlük bazda can kaybı da Aralık ayında yer yer 800'ün üzerine çıkarken yeni yılın ilk günlerinde 400- 600 bandında seyretmeye devam ediyor. Bazı uzmanlar ölü sayısının bu kadar fazla olmasını ülkede hala çok sayıda ağır vaka olduğunun işareti olarak görüyor ve vaka sayısının Ocak ayı boyunca artmaya devam edeceğini öngörüyor.

Öte yandan son altı haftada düşüş eğilimi gösteren pozitif vaka sayısının yüzde 27 gibi bir oranla tekrar artmaya başladığı görülüyor. Bulaş oranı birçok bölgede tehlike teşkil ederken yapılan test sayısına göre vaka oranı da hala yüksek seviyede kalmaya devam ediyor.



AŞI KAMPANYASI VE YERLİ AŞI



İtalya'ya aşı kampanyasının 27 Aralık'ta başlamasına rağmen hava şartlarının da etkisi ile toplu aşılanma yılın ilk günlerinde yavaş seyrederken aşı kampanyasının Noel tatilinin ardından görevine dönen sağlık personeli ile hızlanması bekleniyor. 6 Ocak itibari ile gelen aşıların yarısını teşkil eden yaklaşık 322 bin doz sağlık personeli başta olmak üzere belirlenen risk gruplarına yapıldı. Saglık Bakanı Roberto Speranza günlük kapasitenin 70 bine kadar çıkabileceğini açıkladı.

İlk haftada yaşanan yavaşlığa rağmen Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre 7 Ocak itibarı ile İtalya yapılan aşı sayısında Avrupa Birliği ülkeleri arasında ilk sırada geliyor. Başbakan Conte gelecek Nisan ayı içersinde 10 ile 15 milyon italyanın aşılanmasını hedeflediklerini belirtti. Diğer Avrupa ülkeleri gibi Pfizer/BioNTech'den aşı temin eden İtalya 5 Ocak tarihinde yerli aşıda da faz 1 aşamasının başarı ile tamamlandığını açıkladı. Aşıyı üreten Reithera şirketi yetkilileri faz 2 ve faz 3 sonuçlarını görmek için 6 ay süre gerektiğini söyledi. Tek doz uygulanan ve 2-8 derecede muhafaza edilen yerli aşıda olumlu sonuç alındığı takdirde yılda 100 miyon doz üretim yapılması hedefleniyor.

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08/01/2021 11:12