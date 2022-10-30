İtalya Serie A | Inter 3-0 Sampdoria (Maç Sonucu)

Serie A'nın 11. haftasında Inter, sahasında Sampdoria'yı 3 golle geçti.

İlk yarısını 2-0 önde kapattığı maçı 3-0 kazanan Inter'e galibiyeti getiren goller Stefan de Vrij, Nicolo Barella ve Joaquin Correa'dan geldi.

Inter'de Hakan Çalhanoğlu, ilk golün asistini yaparken 83. dakikada yerini Kristjan Asllani'ye bıraktı.



Bu sonuçla Inter, ligde 8. galibiyetini elde ederken puanını 24 yaptı. Sampdoria ise 8. kez sahadan yenilgiyle ayrılırken 6 puanda kaldı.

Serie A'da gelecek hafta Inter, Juventus'a konuk olacak. Sampdoria ise Fiorentina'yı ağırlayacak.

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30/10/2022 09:09