İtalya Serie A | Inter 4-0 Atalanta (Maç sonucu)
İtalya Serie A'da Inter, sahasında Atalanta'yı 4-0 mağlup ederek galibiyet serisini sürdürdü. Inter'in gollerini Matteo Darmian, Lautaro Martinez, Federico Dimarco ve Davide Frattesi kaydetti.
29/02/2024
Serie A'da 21. haftanın erteleme maçında Inter, Atalanta'yı farklı mağlup etti.
İlk yarısını 2-0 önde tamamladığı maçı 4-0 kazanan Simone Inzaghi'nin ekibi, ligdeki galibiyet serisini 7 maça yükseltti.
Inter'in Serie A'daki yenilmezlik serisi ise 19 maça çıktı.
Aldığı galibiyetle puanını 69 yapan Inter, en yakın takipçisi Juventus'la puan farkını 12'ye çıkardı.
HAKAN ÇALHANOĞLU FORMA GİYMEDİ
Inter'de Hakan Çalhanoğlu forma giymedi.
İtalyan ekibinden bu hafta yapılan açıklamada Hakan Çalhanoğlu'nun sağ uyluğunda hafif kas gerilmesi tespit edildiği belirtildi.
Milli futbolcu, Inter'in Lecce'yi 4-0 yendiği karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamlamıştı.