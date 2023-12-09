İtalya Serie A | Juventus 1-0 Napoli
09/12/2023
İtalya Serie A'da Juventus, Napoli'yi Federico Gatti'nin golüyle 1-0 mağlup ederek ligdeki yenilmezlik serisini 10 maça yükseltti.
Serie A'da haftanın açılış maçında Juventus ve Napoli karşı karşıya geldi.
Golsüz tamamlanan maçın ilk yarısının ardından Juventus, 51. dakikada Federico Gatti ile üstünlük golünü buldu. Ev sahibi ekip karşılaşmanın kalan dakikalarında üstünlüğünü korudu ve sahadan galibiyetle ayrıldı.
Maç fazlasıyla liderliğe yükselen Juventus, puanını 36 yaptı. Napoli ise 24 puanda kaldı.
Napoli galibiyetiyle Juventus, ligdeki yenilmezlik serisini 10 maça yükseltti.
Juventus, ligde oynadığı son 10 maçta 8 galibiyet elde etti.