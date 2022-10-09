İtalya Serie A | Milan 2-0 Juventus

Serie A'nın 9. haftasında Milan, Juventus'u ağırladı



İlk yarının büyük bölümü golsüz eşitlikle geçilirken 45. dakikada ev sahibi, Oliver Giroud'nun asistinde Fikayo Tomori'nin golüyle öne geçti.



İlk devre Milan'ın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlanırken Brahim Diaz, 54. dakikada farkı ikiye çıkaran golü kaydetti.

Karşılaşmanın kalan bölümünde üstünlüğünü korumayı başaran Milan, rakibini 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.



Bu sonuçla Milan, puanını 20 yaparken maç fazlasıyla 3. sıraya yükseldi. Ligde bu sezon 2. kez sahadan yenilgiyle ayrılan Juventus ise 13 puanda kaldı.



İtalya Serie A'nın 10. haftasında Juventus, Torino'ya konuk olacak. Milan ise deplasmanda Verona ile karşılaşacak.

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09/10/2022 11:29