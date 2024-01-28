İtalya Serie A | Milan 2-2 Bologna (Maç sonucu)

Serie A'nın 22. haftasında Milan, Bologna ile berabere kaldı.



Mücadelenin 29. dakikasında konuk Bologna, Joshua Zirkzee'nin golüyle öne geçerken 45'te Ruben Loftus Cheek maça beraberliği getirdi.



Karşılaşmanın ilk 45 dakikası 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Milan'ın ilk golünde ağları havalandıran Ruben Loftus-Cheek, 83'te takımının ikinci golünü kaydetti.

BERABERLİK 90+2'DE GELDİ

Mücadelenin uzatma dakikalarına Milan'ın 2-1'lik üstünlüğüyle girilse de Bologna, 90+2'de beraberlik golünü buldu.



Orsolini, penaltıdan kaydettiği golle takımına puanı getirdi, karşılaşma 2-2 sona erdi.



Bu sonucun ardından Milan puanını 46'ya, Bologna ise 33'e yükseltti.

İKİ PENALTI KAÇTI

Milan, Bologna karşısında iki penaltıdan yararlanamadı.



42. dakikada Oliver Giroud, 74. dakikada ise Theo Hernandez penaltı atışından yararlanamadı.



Opta verilerine göre 2004/05 sezonundan sonra Milan, ligdeki ilk kez bir maçta iki penaltı kaçırdı.



Serie A'da son olarak Carpi, 2016'da Lazio'ya karşı iki penaltı atışını değerlendirememişti.