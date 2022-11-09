İtalya Serie A | Napoli 2-0 Empoli (Maç Sonucu)

Serie A'nın 14. haftasında lider Napoli, sahasında Empoli'yi yenerek yenilmezlik serisini sürdürdü.



Mücadelenin ilk yarısı golsüz geçilirken 69. dakikada Napoli, penaltıdan Hirving Lazano'yla öne geçti. Son bölüme ev sahibi ekibin üstünlüğüyle girilirken ilk golün sahibi Lozano'nun asistinde Piotr Zielinski'nin golüyle farkı ikiye çıkardı.



Kalan bölümde üstünlüğünü koruyan Napoli, sahadan 3 puanla ayrılan taraf olurken ligde üst üste 10. galibiyetini elde etti ve yenilmezlik serisini 14 maça yükseltti.

Bu galibiyetin ardından Napoli, 38 puana ulaşırken Empoli 14 puanda kaldı.

Napoli'de Kim Min Jae, karşılaşmaya ilk 11'de başlarken Güney Koreli oyuncu 90 dakika sahada kaldı. Öte yandan Empoli'de Sebastiano Luperto 74. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.



Serie A'nın 15. haftasında Napoli, sahasında Udinese'yi ağırlayacak. Empoli ise Cremonese'yi konuk edecek.

Tek yenilgi Liverpool'a karşı

İtalya Serie A'da sezona namağlup devam eden Napoli, bu sezonki tek yenilgisini Liverpool'dan aldı.



Şampiyonlar Ligi grup etabının son haftasında Liverpool'a konuk olan Napoli, rakibine 2-0 kaybetmişti. Napoli, Şampiyonlar Ligi'nde ilk 5 maçında 5 galibiyet alarak grubunu lider tamamlarken son 16 turunda Eintracht Frankfurt'la eşleşti.

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09/11/2022 09:33