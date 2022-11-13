İtalya Serie A | Napoli 3-2 Udinese (Maç Sonucu)

Serie A'nın 15. haftasında Napoli, sahasında Udinese'yi mağlup etti.



Rakibini Victor Osimhen, Piotr Zielinski ve Eljif Elmas'ın golleriyle mağlup eden Napoli, ligde üst üste 11. galibiyetini elde ederken puanını 41'e yükseltti.

Udinese'nin golleri ise Ilija Nestorovski ve Lazar Samardzic'ten geldi.

Öte yandan Napoli, ligde bu sezon çıktığı hiçbir maçta yenilgi almazken yenilmezlik serisini 15 maça yükseltti.



Dünya Kupası için verilecek araya lider giren Napoli, bir maç eksiği bulunan ikinci sıradaki Lazio'nun 11 puan önünde yer alıyor.



Napoli'de maça ilk 11'de başlayan Kim Min-Jae, 90 dakika sahada kaldı. Udinese'de ise Tolgay Arslan, 56. dakikada yerini Lazar Samardzic'e bıraktı.



Milli aranın ardından Napoli, deplasmanda Inter'le karşılaşacak. Udinese ise sahasında Empoli'yi konuk edecek.

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13/11/2022 11:21