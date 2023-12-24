İtalya Serie A | Roma 2-0 Napoli (Maç sonucu)

Serie A'da 17. haftanın kapanış maçında Roma ve Napoli karşı karşıya geldi.



İlk yarısı golsüz tamamlanan maçın ikinci yarısında Roma, 76. dakikada Lorenzo Pellegrini'nin kaydettiği golle öne geçti. Romelu Lukaku ise 90+6'da attığı golle skoru belirledi.



Sahadan 3 puanla ayrılan Jose Mourinho'nun ekibi puanını 28 yaptı. Bu sezonki altıncı yenilgisini alan Napoli ise 27 puanda kaldı.



Napoli'de Matteo Politano 66'da, Victor Osimhen ise 86. dakikada kırmızı kart gördü.



Serie A'da 2023'ün son maçında Roma, deplasmanda Juventus'la karşılaşacak. Napoli ise sahasında Monza'yı konuk edecek.

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