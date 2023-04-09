İtalya Serie A | Torino 0-1 Roma (Puan durumu)

Roma, Torino'yu 1-0 mağlup ederek puanını 53'e taşıdı. Mourinho'nun ekibi, en yakın takipçisi Milan'ın Empoli'ye puan kaybettiği haftada 3 puan kazanarak ligde 3. sıraya yükseldi. Torino ise 38 puanla 11. sırada yer aldı.



Karşılaşmada Roma'nın tek golü 8. dakikada kazanılan penaltıda topu ağlarla buluşturan Paulo Dybala'dan geldi.

Sezon başında Torino'dan Roma'ya transfer olan Belotti için pankart açan Torino taraftarı "Sana hakaret edemeyeceğiz çünkü seni oynatmıyorlar" yazılı pankartla oyuncuya göndermede bulundu.



Roma, 16 Nisan'da Serie A'da Udinese'yi konuk edecek. Perşembe günü Avrupa Ligi çeyrek finalinin ilk maçında Feyenoord'a karşı oynayacak.

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09/04/2023 12:49