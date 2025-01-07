İtalya Süper Kupası'nı Milan kazandı

İtalya Süper Kupası'nı finalde Inter'i 3-2 yenen Milan kazandı.

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07/01/2025

İtalya Süper Kupası'nı Milan kazandı

Inter ile Milan arasındaki final karşılaşması, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park'ta oynandı.

Milan, 2-0 geriye düştüğü karşılaşmadan 3-2 galip ayrılarak kupayı 8. kez müzesine götürdü.

Lautaro Martinez'in 45+1. dakikada attığı golle soyunma odasına 1-0 önde giden Inter, 47. dakikada Mehdi Taremi ile farkı ikiye çıkardı.

Theo Hernandez'in 52. dakikada serbest vuruştan attığı golle umutlanan Milan, 80. dakikada Christian Pulisic ile beraberliği yakaladı: 2-2.

Milan'a kupayı kazandıran golü, 90+3. dakikada Tammy Abraham attı.

Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, yaşadığı sakatlık nedeniyle 35. dakikada oyundan çıktı.

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TAGS: İtalya Süper Kupası, Milan
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