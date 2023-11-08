İtalya, vergi kaçırmakla suçladığı Airbnb’nin 779 milyon eurosuna el koydu

İtalya’da vergi kaçırdığı gerekçesiyle kısa süreli konut kiralama şirketi Airbnb’nin 779 milyon eurosuna el konuldu.

Milano Savcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, şirketin İrlanda’daki Avrupa genel merkezinin 2017-2021 yılları arasında 3,7 milyar euro tutarındaki gelire ilişkin yüzde 21’lik vergiyi ödemediği iddia ediliyor.

Soruşturma kapsamında dün mali polisin şirketin 779 milyon eurosuna el koyduğu açıklandı.

Airbnb’de 2017-2021 döneminde yöneticilik pozisyonunda bulunan 3 kişi hakkında da soruşturma sürüyor.

Şirket, İtalya’nın kira vergileriyle ilgili 2017 tarihli yasasının Avrupa Birliği kurallarına aykırı olduğunu savunuyordu.