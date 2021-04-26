İtalya yeniden açıldı: Halk sokaklara akın etti

İtalya, Covid-19'un ikinci ve üçüncü dalgalarını yönetmek için aylarca uygulanan sıkı kilitlenmelerin ardından bugün kısmen açıldı. Ülke, bu kapsamda pandemi nedeniyle yaşadığı ekonomik kaybı yaz aylarında toparlamayı umuyor.

ÜLKEDEKİ BÖLGELER RİSK FAKTÖRLERİNE GÖRE KATEGORİLERE AYRILDI

Covid-19 önlemlerinin gevşetilmesi kapsamında ülkedeki bölgelerin dörtte üçü düşük riskli "sarı" kategoride ilan edildi. Kalabriya, Sicilya, Valle d’Aosta, Basilicata ve Puglia bölgeleri turuncu, Sardunya Adası kırmızı, geri kalan tüm bölgeler ise sarı olarak belirlendi. Böylelikle, bugün itibariyle yaklaşık 50 milyon kişi ülke içinde rahatlıkla seyahat edebilecek.

Bununla birlikte, barlar ve restoranların dışarıda masa hizmetini yeniden başlatmalarına izin verildi.

SARI KATEGORİLERDE YER ALAN BÖLGELERDE YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLADI

Sarı kategoride yer alan bölgelerde, ayrıca her düzeydeki eğitim kademisinde yüz yüze eğitim başladı.

Roma'nın Trevi Çeşmesi yakınlarındaki bir restoran olan Baccano'nun 26 yaşındaki baş garsonu Daniele Vespa, konuya ilişkin yaşadığı mutluluğu dile getirerek, "Umarım yakında içeride de yeniden açabiliriz. Bu, normalliğe dönüşün başlangıcıdır" dedi.

SİNEMA VE KONSER SALONLARI YÜZDE 50 KAPASİTEYLE ÇALIŞACAK

Diğer taraftan, sarı kategoride yer alan bölgelerde sinemalar, tiyatrolar ve konser salonları da yüzde 50 kapasiteyle açıldı. 1 Temmuz'a kadar yüzme havuzları, spor salonları, spor etkinlikleri ve eğlence parklarının da kademeli olarak açılacağı bildirildi.

Öte yandan, İtalya, II.Dünya Savaşı'ndan bu yana en derin ekonomik durgunlukla mücadele ediyor. Başbakan Mario Draghi, bölgesel hükümetlerin ve kısıtlamaları hafifletmek yapılan sokak protestolarından yoğun baskı altında bulunuyor. Draghi, enfeksiyon ve yoğun bakıma kabul oranlarının düştüğünü belirterek "hesaplanmış bir risk" aldığını söyledi. Şimdiye kadar İtalya, 3 milyon 960 bin vaka ve 119 bini aşkın ölüm bildirdi.

YAZ AYLARINDA VAKALARDA ARTIŞ YAŞANABİLİR

60 milyon nüfusa sahip İtalya’da şimdiye kadar nüfusun yüzde 20’den fazlası en az bir doz aşıyla aşılandı. Ancak, uzmanlar bu oranın yeniden açılmak için yeterli olduğunu düşünmüyor. Sağlık Kuruluşu GIMBE Vakfı'nın Başkanı Nino Cartabellotta, "Aşamalı yeniden açılma eğer normalleşme olarak yorumlarırsa vaka sayılarında büyük bir artış yaşayabiliriz. Bu yaz mevsimini tehlikeye atar” dedi.

GEREKLİ REFORMLAR

İtalya, 2020'nin başlarında pandemiden en kötü etkilenen AB ülkesi oldu ve hala birlikteki en derin resesyonlardan birini yaşıyor. Ülkede ekonomi geçen yıl yüzde 8,9 küçüldü ve bir milyonu aşkın kişi işini kaybetti.

İtalya, umutlarını büyük ölçüde AB tarafından finanse edilen 222,1 milyar eurouk bir yatırım ve reform planına bağlıyor. Roma, bloğun 750 milyar euroluk salgın sonrası kurtarma fonunun en büyük alıcısı olarak öne çıkıyor. Başbakan Draghi, 2026 yılına kadar büyümeyi 3,6 yüzde puan artıracağını umduğu programı, Brüksel’e cuma gününden önce sunacak.

Hükümet tarafından yapılan açıklamaya göre, planın salgının yol açtığı hasarı onaracak ve İtalyan ekonomisinin "yapısal zayıflıklarını" çözebilecek "tarihi bir müdahale" olacak.

Bununla birlikte, hükümetin kurtarma paketiyle yatırım yapacağı öncelikli konular arasında ise şunlar yer alıyor: altyapı, özellikle yüksek hızlı demiryolları; hidrojen enerji projeleri de dahil olmak üzere yeşil enerji; internet hizmetlerine ve dijitalleşmeye yatırım.

Plana göre ayrıca salgından ekonomik olarak orantısız bir şekilde etkilenen kadınlara ve gençlere de yardım edilecek.

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26/04/2021 16:47