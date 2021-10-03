İtalya yerel seçimlere gidiyor…

İtalya'da Roma ve Milano gibi birçok büyük kentin de aralarında bulunduğu binden fazla belediyede yerel seçimler için Pazar günü sandığa gidiliyor. Başkent Roma'da seçim kampanyasının en çok tartışılan konuları toplanmayan çöpler ve kente inen yaban domuzu sürüleri oldu.

3-4 Ekim tarihlerinde yapılacak yerel seçimlerde, İtalya'daki toplam seçmenin yaklaşık dörtte birine denk gelen 12 milyon kişi oy kullanma hakkına sahip.

İlk turda adayların yüzde 50 üzerinde oy alamadığı belediyelerde 2 hafta sonra ikinci tur oylama yapılacak.

Belediye seçimleriyle birlikte Calabria bölge yönetimi ve Temsilciler Meclisi'nde iki milletvekilliği için ara seçim de yapılacak.

Belediye seçimlerinin yapılacağı büyük kentler arasında Roma, Milano, Napoli, Torino ve Bologna da yer alıyor.

Başkent Roma'yı 2016'dan bu yana yöneten Belediye Başkanı Virginia Raggi, ikinci kez aday olsa da anketler yeniden kazanma şansının düşük olduğunu gösteriyor.

5 Yıldız Hareketi'ne bağlı olan Raggi, kentin müzminleşen bakımsızlık sorunları nedeniyle eleştiriliyor. Seçim kampanyasının en büyük tartışma başlıkları arasında toplanmayan çöpler, toplu taşımadaki aksaklıklar, bakımı yapılmayan parklar, kente inen yaban domuzları yer aldı.

Seçim yasakları başlamadan önce yapılan anketler Roma'da sağın adayı Enrico Michetti ile solun adayı Roberto Gualtieri'nin önde gittiğini gösteriyordu. Virginia Raggi 3, eski Bakan Carlo Calenda ise 4. sırada geliyordu.

Roma'da ve birçok diğer büyük şehirde ilk turda adayların yüzde 50 üzeri oy alması muhtemel görünmüyor. Bu nedenle en fazla oyu alan iki adayın 17-18 Ekim'de tekrar oylamaya sunulması bekleniyor.

Anketlere göre Roma'da ikinci turda sağın adayı Michetti ile solun adayı Gualtieri'nin karşı karşıya gelmesi muhtemel.

GÜÇ DENGELERİ BELİRLENECEK

Yerel seçimler, pandeminin başından ve Mario Draghi başbakanlığındaki hükümet göreve başladığından beri ilk kez seçmen dağılımını göstermesi bakımından da öneme sahip.

2023'te yapılması beklenen genel seçimler öncesinde yerel seçim sonuçları yakından izleniyor.

5 yıl önceki yerel seçimlerde Roma ve Torino gibi iki önemli kenti kazanan 5 Yıldız Hareketi'nin seçimlerde bu kentleri kaybetmesi halinde anketlerdeki düşüşünü teyit etmiş olacak.

2018'deki son genel seçimlerde yüzde 32 ile en büyük parti olan 5 Yıldız Hareketi, son anketlere göre oy oranını yarıya indirerek ülkenin 4. partisi konumuna gerilemiş durumda.

MELONİ BİR SONRAKİ BAŞBAKAN OLUR MU?

Yerel seçim sonuçları, sağ içindeki liderlik mücadelesinde güç dengesini ortaya koyması ve solun muhtemel kazanımları açısından da merakla bekleniyor.

Teknokrat Başbakan Mario Draghi liderliğinde Şubat'ta kurulan geniş katılımlı koalisyon hükümetine girmeyerek tek muhalefet partisi rolünü üstlenen aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri'nin (FdI) yükselişi, bu seçimlerin en yakından izlenen unsurlarından biri olacak.

2018 genel seçimlerinde yüzde 4 oy alan İtalya'nın Kardeşleri, anketlere göre özellikle son aylarda hızla yükselerek desteğini yüzde 20 civarına çıkardı. Bu yükselişte, Draghi hükümetine ve pandemi tedbirlerine muhalefet eden tek büyük parti olması etkili görülüyor.

İtalya'nın Kardeşleri, faşist lider Mussolini'nin eski müttefikleri tarafından 1946'da kurulan İtalyan Sosyal Hareketi (MSI) partisinin varisi olarak değerlendiriliyor.

Son aylardaki yükselişi sayesinde İtalya'nın Kardeşleri lideri Giorgia Meloni'nin adı, İtalya'nın bir sonraki başbakan adayı olarak geçiyor.

Üç partiden oluşan sağ ittifakın liderinin netleşmesinde bu seçimlerin sonuçları rol oynayabilir. Birkaç ay öncesine kadar Matteo Salvini'nin liderliğindeki Lig, sağın en büyük partisi konumundaydı.

Lig Partisi, tarihinin en yüksek desteğine yüzde 34 oyla 2019 Avrupa Parlamentosu seçimlerinde ulaşmıştı. Ancak son anketler bu desteğin yüzde 20 civarına indiğini ve dönem dönem İtalya'nın Kardeşleri'nin gerisinde kaldığını gösteriyor.

ANKETLER SOLU AVANTAJLI GÖSTERİYOR

Öte yandan Lig, İtalya'nın Kardeşleri ve Haydi İtalya partilerinden oluşan sağ ittifakın yerel seçimlerde büyük başarılar elde etmesi anketlere göre muhtemel durmuyor. Özellikle büyük şehirlerde merkez-solun adaylarına daha fazla şans tanınıyor.

Yerel seçimlerle birlikte yapılacak parlamento ara seçimlerinde, merkez solun lideri Demokratik Parti'nin Genel Sekreteri Enrico Letta Temsilciler Meclisi'ne girmeye çalışacak.

Siena'dan aday olan Letta'nın, solun güçlü olduğu bölgede seçilme ihtimali yüksek. Ancak Letta'nın seçimi kazanamazsa parti liderliğini bırakma sözü vermesi nedeniyle, karşıtlarını sandığa gitmeye teşvik etmesi ve solda bir liderlik krizini tetiklemesi de mümkün.

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03/10/2021 13:41