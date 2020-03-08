İtalya'da 14 kent karantinaya alındı

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08/03/2020

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İtalya'da 14 kent karantinaya alındı
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İtalya’da Başbakan Giuseppe Conte, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasının önüne geçmek için yoğun olarak görüldüğü Lombardiya Bölgesi ve 14 kenti, giriş-çıkışlara kısıtlama getiren sıkı bir güvenlik rejimi uygulayarak karantinaya aldıklarını açıkladı.

Kovid-19 bulaşanların sayısının 5 bin 883'ü bulduğu ve 233 kişinin  hayat kaybettiği İtalya’da hükumet, virüsün yayılmasının önüne geçebilmek için  özellikle kuzeydeki Lombardiya bölgesi ve bazı kentler için olağanüstü önlemleri  görüştü.

Başbakan Conte, gece geç saatlerde başbakanlıkta düzenlediği basın  toplantısında, Kovid-19’un ilk görüldüğü 10 kadar beldeyi kapsayan kırmızı bölge  uygulamasını genişlettiklerini ifade ederek, "İki bölge oluşturduk. Bunlardan  biri Lombardiya'yı, diğeri de farklı illeri ilgilendiriyor. Bu iki bölgeye daha  sıkı bir güvenlik rejimi uygulayacağız ve giriş-çıkışlara yönelik bir kısıtlama  olacak." diye konuştu.

Bu iki alana sadece acil durumlar için giriş-çıkışlara izin  verileceğini, mutlak bir yasak olmadığını aktaran Conte, Lombardiya bölgesi  haricindeki 14 kentin Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e  Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano Cusio Ossola, Vercelli, Padova,  Treviso ve Venedik olduğunu açıkladı.

Şu andan itibaren ateşi 37,5 derece üstünde ve solunum enfeksiyonu  olanların test sonuçlarına bakılmaksızın şiddetle evde kalmalarının tavsiye  edildiğini dile getiren İtalya Başbakanı, virüsün yayılmasını önlemek ve  hastanelere yüklenmekten kaçınmak için karantinadaki kişilere hareket kısıtlaması  getirdiklerini kaydetti.

Conte, karantinaya alınan bu bölgelerde spor müsabakalarının  seyircisiz oynanacağını, onun dışındaki bütün kamusal alandaki etkinliklerin  durdurulduğunu bildirdi. 

Karantina bölgelerinde müze, sinema, kültür merkezleri, kayak  merkezleri, havuz ve spor salonları kapatıldığını aktaran Conte, bar, restoran ve  kafe gibi tesislerin asgari 1 metre şartına uyması gerektiğini kaydetti.  Karantinaya alınan tüm yerlerde okulların 3 Nisan'a kadar tatil edildiğini  açıklayan Başbakan Conte, ayrıca kendileri kararname üzerinde çalışırken, bunun  basına sızmasına tepki gösterdi.

Başbakan Conte, "Bu yayın, hükumetin çalışmalarının doğruluğunu ve  İtalyanların güvenliğini etkiler. Bu yayın, belirsizlik, güvensizlik, karışıklık  yarattı ve bu kabul edilemez. Tüm bu kararların kaos yaratacağının farkındayız  ama hepimiz, hem başkalarını hem kendi sağlığımızı korumalıyız. Bu kararın tüm  siyasi sorumluluğunu üzerime alıyorum. Hep birlikte bunun üstesinden geleceğiz."  ifadelerini kullandı.

Öte yandan Conte’nin açıkladığı kararların imzalayacağı kararnamede  yer alacağı ve resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe gireceği belirtildi.

Kararname Lombardiya'da panik yarattı

Hükumetin çıkarmayı düşündüğü yeni kararnamenin akşam saatlerinde  basına yansımasının ardından özellikle Lombardiya Bölgesi’nde çok sayıda kişinin  karantina uygulaması başlamadan bölgeden ayrılmak üzere tren garlarına akın  ettiği bildirildi.

İtalya’nın koronavirüsten en çok etkilenen bölgesi olan Lombardiya’da  son iki haftada 154 kişi öldü. Kovid-19 sadece bu bölgede toplam 3 bin 420 kişiye  bulaştı. 

08/03/2020 12:45
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TAGS: İtalya’da 14 kent karantinaya alındı, haber, kıbrıs,
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