İtalya’da 15 katlı binada korkutan

İtalya'nın kuzeyindeki Milano kentinde, yaklaşık 70 ailenin yaşadığı 15 katlı binada yangın çıktığı bildirildi.

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30/08/2021

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İtalya’da 15 katlı binada korkutan

Yangının kısa sürede büyüyerek binanın tüm katlarını sardığı belirtilerek, yangına havadan ve karadan müdahalenin devam ettiği ifade edildi.

Milano Belediye Başkanı Giuseppe Sala yaptığı açıklamada, “Şu ana kadar herhangi bir can kaybı veya yaralanma bildirilmedi” dedi.

Yaklaşık 20 kişinin sorunsuz bir şekilde dışarı çıkarıldığını söyleyen Sala, itfaiyecilerin evleri dolaşarak içeride kimsenin kalıp kalmadığını görmek için kapıları kırdığını ifade etti.

30/08/2021 09:16
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TAGS: İtalya, yangın, haber
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