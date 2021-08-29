İtalya'da 15 katlı binada yangın

İtalya'nın kuzeyindeki Milano kentinde 15 katlı bir binada yangın çıktı.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Milano kent merkezinin güneyindeki Via Antonini caddesinde, içinde yaklaşık 70 ailenin yaşadığı 15 katlı bir apartmanda akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı.

Yangın dolayısıyla apartmandaki ailelerin hızlı şekilde tahliye edildiği belirtildi. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ederken, apartmanın olduğu bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

Milano Belediye Başkanı Giuseppe Sala, "Şu anda herhangi bir ölüm ya da yaralı bildirimimiz yok" dedi.

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29/08/2021 22:25