İtalya’da 20 binin üzerinde vaka tespit edildi

İtalya'da son 24 saatte 20 bin 331 kişide daha corona virüsü (Covid-19) tespit edildiği ve 548 kişinin daha yaşamını yitirdiği duyuruldu.

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06/01/2021

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İtalya’da 20 binin üzerinde vaka tespit edildi

İtalya’da son 24 saatte 20 bin 331 yeni corona virüsü vakasının tespit edildiği ve 548 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı.

Ülkedeki toplam vaka sayısı 2 milyon 201 bin 945e, toplam can kaybı ise 76 bin 877ye ulaştı.

Ülkede toplamda 1 milyon 556 bin 356 kişinin virüsü yenerek iyileştiği ve 568 bin 712 de aktif vaka olduğu bildirildi. DHA

06/01/2021 19:46
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TAGS: İtalya, kovid, vaka
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