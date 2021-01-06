İtalya’da 20 binin üzerinde vaka tespit edildi

İtalya’da son 24 saatte 20 bin 331 yeni corona virüsü vakasının tespit edildiği ve 548 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı.

Ülkedeki toplam vaka sayısı 2 milyon 201 bin 945e, toplam can kaybı ise 76 bin 877ye ulaştı.

Ülkede toplamda 1 milyon 556 bin 356 kişinin virüsü yenerek iyileştiği ve 568 bin 712 de aktif vaka olduğu bildirildi. DHA

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06/01/2021 19:46