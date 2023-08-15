İtalya'da 21 yaşındaki genç kadın vahşice öldürüldü: Şüpheli Türk gözaltına alındı

İtalya'nın Trentino-Alto Adige/Südtirol bölgesine bağlı Güney Tirol ilinde bulunan Silandro kasabasında son 50 yıldır ilk kez bir cinayet işlendi. 21 yaşındaki Celine Frei Matzohl, eski erkek arkadaşı Ömer Çim'in dairesinde ölü bulundu. Türk asıllı Çim cinayet şüphesiyle tutuklanırken, olay ülkede büyük bir öfkeye yol açtı.

Yetkililer Celine Frei Matzohl’un, önceleri bir otelde resepsiyonist, ardından Çiftçiler Birliği'nde vergi danışmanı olarak çalıştığını ve 6 bin nüfuslu Silandro’da son derece sevilen biri olduğunu söyledi.

21 yaşındaki genç kadın pazar sabahı eve gelmediği için annesi tarafından kayıp olduğu bildirildi. Bunun üzerine jandarma, Frei Matzohl’un eski erkek arkadaşı olan Ömer Çim’in dairesine gitti ve kapıyı kimse açmayınca içeri girdi. Jandarma, dairede genç kadının pek çok kez bıçaklanmış cesedi ile karşılaştı.

Aslen Türk olan 28 yaşındaki Çim, baş cinayet şüphelisi olarak tutuklandı.

Diğer taraftan, Silandro yakınlarındaki Rovereto'da işlenen Maria Fait ve Iris Setti cinayetlerinin ardından bölgede kadın cinayetlerine yönelik öfke büyüdü. Şubat ayında 39 yaşındaki Sigrid Gröber, cinayete kurban gitti.

"ÇOK POPÜLER BİR İNSANDI"

Konuya ilişkin açıklama yapan Silandro Belediye Başkanı Dieter Pinggera, köyün şokta olduğunu belirterek, “Celine Frei Matzohl'un Silandro’da çok popüler bir insandı. Spor ve gençlik etkinliklerinde yer alıyordu. Sevgi dolu ve yardımseverdi. Ailesi de kasabada çok iyi tanınıyor. Hatırladığım kadarıyla Silandro'da son 50 yılda hiç cinayet işlenmemişti. Aileye başsağlığı diliyoruz." dedi.



GENÇ KADIN DAHA ÖNCE ŞİKAYETÇİ OLDU

Bununla birlikte, Frei Matzohl’un haziran ayında eski erkek arkadaşı Çim hakkında saldırı ve ağır tehdit şikayeti ile suç duyusunda bulunduğu öğrenildi. Ayrıca, Çim’in genç kadını takip etmek için Temmuz ayı sonunda Laces'deki bir oteldeki işinden ayrıldığı belirtildi.

DİKKAT ÇEKEN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI

Ayrıca Çim'in Facebook'tan yayımladığı bir gönderi de yetkililerin ilgisini çekti. Çim'in gönderisinde şu ifadeler yer alıyor:

"Ağustos ayinda özel bi̇r gece i̇çi̇n çok fazla şeyi riske atmama rağmen, tek bi̇r hatanın her şeye mal olacağını hiç düşünmemiştim."

Savcı adına soruşturmayı başlatan Silandro ve Bolzano jandarmaları, daha önceki bulgularına dayanarak genç kadının eski erkek arkadaşından hemen şüphelendi. Cesedin bulunmasından hemen sonra, Çimbir arama başlatıldı. Vinschgau Vadisi'nin tüm alanı bir helikopterinin yardımıyla tarandı.

AVUSTURYA'YA KAÇMAYA ÇALIŞTI

Pazar günü öğleden sonra sonra saat 17:00 sularında Çim, Graun yakınlarında görüldü. Avusturya'ya kaçmak isteyen Çim, Reschen geçidinde, kolluk kuvvetlerinin müdahalesinin ardından yakalandı.

Bir jandarma, Çim’in otomobilin bir lastiğini patlattı. Savcılığın emriyle utuklananan Çim, Bolzano Cezaevi’ne nakledildi.

Öte yandan, Çim suçu kendi işlediğine dair bir itrafta bulunmadı. Yetkililer, ise olayların seyri ve suçun olası nedenleri hakkında herhangi bir bilgi vermedi.

Çim 16 Ağustos (yarın) tarihinde mahkemeye çıkacak. Celine Frei Matzohl’un cesedinin otopsisi de aynı gün gerçekleştirilecek.