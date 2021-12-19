İtalya'da 28 bin 64 Kovid-19 vakası daha

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında dün akşam itibarıyla son 24 saatte 123 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 697 bin 740 testte 28 bin 64 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 5 milyon 364 bin 852'ye ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 347 bin 472'ye, yoğun bakımdakilerin sayısı 953'e çıktı.

İtalya'da son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 123 artarak 135 bin 544'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı da 12 bin 430 artışla 4 milyon 881 bin 836'ya ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede bugün itibarıyla 104 milyon 858 bin 805 doz aşı uygulandı. Tüm aşıları tamamlananların sayısı 46 milyon 52 bin 152 oldu. İtalya'da aşılaması tamamlananların 12 yaş üstü nüfusa oranı yüzde 85,2'yi buldu.

Ülkede 20 Eylül'de başlayan 3. doz aşılamada 14 milyon 119 bin 633 hatırlatıcı doz uygulandı.

Bu arada, İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü (ISS), ülkede Kovid-19'un omicron varyantına yakalanan vaka sayısının da 84’e çıktığını belirtti.

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19/12/2021 09:49