Önlem olarak bazı bölgelerde okullar kapatıldı ve tren seferleri demiryolu hatlarındaki kontroller nedeniyle ertelendi.

İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü (INGV) depremi Richter ölçeğine göre 4.8 olarak ölçerken, depremin merkez üssü Floransa ilinde Apenin dağ silsilesi içinde yer alan yaklaşık 3,000 nüfuslu Marradi kasabası yakınları oldu.

Deprem saat 05:10'da (0310 GMT) meydana gelmiştir.

İtfaiyeciler, eski adı Twitter olan X'te, korkan sakinlerin acil servisleri aradığını ancak "şu anda herhangi bir kişisel yaralanma bildirilmediğini" yazdı.

Marradi Belediye Başkanı Tommaso Triberti, Rainews24 televizyonuna yaptığı açıklamada itfaiyecilerin özel evlerde kontroller yaptığını söyledi.

"Çok fazla endişe var. Tüm insanlar sokakta ama özel bir hasar bildirilmedi" dedi.

2019'da Mugello yakınlarında meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem yine az hasara yol açmış ancak 17. yüzyıldan kalma bir kilisenin cephesini çatlatmıştı.

Mugello kasabası 1919 yılında, yüzyılın en kötü depremlerinden biri olan ve yaklaşık 100 kişinin ölümüne neden olan yıkıcı bir depremle sarsılmıştı.

Orta Apeninler yüksek sismik aktivite riski altındadır.