İtalya'da aşırı sıcaklar buzulları eritiyor

Buzullar küresel ısınmanın tehdidi altında. Özellikle sıcak hava dalgaları erimeyi hızlandırıyor.

İtalya'nın kuzeybatısında bulunan Aosta Vadisi'ndeki en büyük buzullardan biri olan Rutor'daki erime dikkat çekiyor.



Rutor Alp buzulu, 1865'ten beri yaklaşık 4 kilometre kare yüzey alanını kaybetti.



Buzulun kaybettiği yüzey alanının 1,5 kilometre karesininse son 50 yıl içeriside eridiği belirtiliyor.



İtalyan yetkililer, geçen kış buzullardaki erimede son 20 yılın en yüksek artışının görüldüğünü belirtiyor. Ancak bu yaz sonunda da büyük bir erimenin yaşanması bekleniyor.