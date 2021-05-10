İtalya’da bir kadına yanlışlıkla 6 doz aşı yapıldı

İtalya'da bir kadına yanlışlıkla 6 doz Pfizer-BioNTech aşısı yapıldı. Yaşanan olaydan sonra mağdur olan kadın olabileceklere karşı hastanede gözlem altında tutuluyor.

İtalya'da bir kadına yanlışlıkla 6 doz Pfizer-BioNTech aşısı vurulduğu ortaya çıktı. Kadın müşahede altında tutuluyor.

AFP'nin AGI haber ajansından aktardığına göre 23 yaşındaki öğrenciye tek doz aşı yapılması gerekirken şişenin içinde 6 dozluk aşının tamamı enjekte edildi. Sıvı takviyesi ve parasetamol ilacı verilen kadının durumu iyi.

Daha önce ABD, Avustralya, Almanya ve İsrail'de benzer vakalar yaşanmıştı.

Pfizer aşısının yüksek dozlarına ilişkin bugüne kadar yapılan araştırmalar 4 dozla sınırlı.

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10/05/2021 17:46