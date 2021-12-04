İtalya’da bir sağlık çalışanı sahte kolla Covid aşısı olmaya çalışırken yakalandı

İtalya’da bir kişinin corona virüs aşı sertifikası almak için sahte kol ile aşı yaptırmaya gittiği açıklandı.



Geçtiğimiz hafta İtalya’da uygulamaya konulan aşı zorunluluğu sonrasında ortaya çıkan olay Kuzey Piedmont bölgesinde Torino'ya yakın bir kasaba olan Biella'daki bir aşı merkezinde gerçekleşti.



İtalya’nın aşısız kişileri sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerden men eden corona virüs önlemleri kararı almasının ardından gerçekleşen olayda, sağlık çalışanı olan kişinin kısa bir süre önce aşı olmayı reddettiği için işinden uzaklaştırıldığı bildirildi.



DIŞ YÜZEYİ İNSAN CİLDİNE ÇOK BENZİYOR



50 yaşındaki adam, aşı olmaya giderek formları doldurup aşı işlemi uygulamasına geçtiği sırada, aşıyı uygulayacak sağlık çalışanı tarafından fark edildi.

Gömleğinin kolunu sıyırarak aşı olmak üzere olan kişinin kolu ilk önce farkedilmezken, yapay kolun dış yüzeyinin insan cildine çok benzediği vurgulandı.



‘BÖYLE BİR FİZİĞE SAHİP OLACAĞIMI HAYAL EDER MİYDİN?’



Aşıyı uygulayacak kişinin yapay kolda damar olmadığını farketmesi üzerine ortaya çıkan durum ile ilgili konuşan sağlık çalışanı Filippa Bua, “Bir profesyonel olarak rahatsız hissettim” derken, "Kolun rengi beni şüphelendirdi ve ben de adamdan sol kolunun geri kalanını açmasını istedim. İyi yapılmıştı ama aynı renk değildi” diye konuştu.



Yakalanması üzerine 50 yaşındaki sağlık çalışanının, "Böyle bir fiziğe sahip olacağımı hayal eder miydin?" dediği aktarıldı.



Bölge valisi Alberto Cirio, 50'li yaşlarındaki adamın kuzeydeki Biella kentinde polise ihbar edildiğini ve kişi ile ilgili soruşturma başlatıldığını sözlerine ekledi.

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04/12/2021 15:09